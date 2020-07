BEZIRK. Das Fahrendes Autheater ist wieder als mobile Bühne im Einsatz: Mit einem neuen, informativen Kurzstück rund um den Seeadler zeigen Nationalpark-Rangerinnen Alena Täubling und Natalia Wrbka. ihre darstellerischen Fähigkeiten und bringen dem Publikum mit Humor viel Wissenswertes zum stolzen Greif näher.

Premiere wurde heute, 23. Juli im Rahmen des wöchentlichen Ferienprogramms im schlossORTH Nationalpark-Zentrum gefeiert.

Am 13. August wird das Fahrende Autheater erneut im schlossORTH beim Ferienprogramm gastieren, weiters ist es im Laufe der nächsten Wochen beim Ferienspaß in Schloss Hof, beim Hoffest Adamah in Glinzendorf sowie dem Fest "Erlebnis Petronell" in Schloss Petronell zu sehen.