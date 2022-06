Freeport: Sommer, Sonne, Shopping-Sale

Das FREEPORT Fashion & Designer Outlet-Center in Kleinhaugsdorf an der österreichisch-tschechischen Grenze entwickelt sich immer mehr zu einem Shopping-Paradies für die ganze Familie. Nur rund 40 Minuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt warten auf Fashion-Begeisterte Rabatte von bis zu 70 Prozent. Es ist offensichtlich: Seitdem sich das Outlet Center in österreichischer Hand befindet, geht es steil bergauf.

Coole Brands, angesagte Looks und unschlagbare Sommer-Rabatte: Im FREEPORT Fashion & Designer Outlet-Center, dem anderen Outlet in der Nähe von Wien, geht es heiß her – trotz des klimatisierten und frisch revitalisierten Shopping-Areals. Es sind die Top-Summer-Sales internationaler Marken wie Tommy Hilfiger, Adidas, Under Armour, Nike, Levi's, GAP, Guess, Puma, Wellensteyn und Calvin Klein, die für emotionale Glücksmomente bei den Besucher:innen sorgen.

Wöchentlich neue Angebote lassen dabei keine Wünsche offen. Neben angesagten Sommer-Outfits bietet das Outlet-Center in Kleinhaugsdorf ganzjährig Sport- und Outdoor-Bekleidung, Schuhe, Schmuck, Accessoires und Heimtextilien an. Ganz neu gibt es in drei Shops auf über 1.000 Quadratmetern Luxus- und Designermarken wie Versace, Philipp Plein, Moschino, Dsquared2, Cavalli, Karl Lagerfeld, Billionaire, Alexander McQueen, Vans und La Martina. Coole Drinks und Snacks werden im hochwertigen Gastrobereich serviert. Tipp: Das Late Night Shopping am 15. August steht nicht nur für Mega-Rabatte, sondern versprüht bei den Gästen pure Lebensfreude. Stimmige Live-Acts und zahlreiche Gewinnspiele runden das Programm ab.

Sommerliches Shopping-Vergnügen

Immer mehr Gäste zieht es in das frisch modernisierte FREEPORT. Zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren zählen die Sonntagsöffnung sowie der einzigartige Charakter des Hauses: Bei diesem Outlet-Center handelt es sich um ein wettergeschütztes Indoor-Village. Eine markante Wolkendecke wie im Caesars Palace in Las Vegas sowie großzügig gestaltete Glasflächen sorgen in der Einkaufsstraße für eine angenehme Atmosphäre. Sowohl bei Regen als auch bei Sonnenschein und das an 363 Tagen im Jahr wird den Gästen ein Shopping-Erlebnis mit Entertainment geboten. Und das Beste daran: Dieses Shopping-Erlebnis lässt sich optimal mit einem Familienausflug kombinieren. In unmittelbarer Umgebung befindet sich ein Streichelzoo sowie das Time Travel Museum „Terra Technica“. Auf einer Fläche von rund 8.500 Quadratmetern sind rund 800 Jukeboxen, 250 Flipper, historische Spielkonsolen sowie ein Batmobil und Accessoires diverser Superheldinnen ausgestellt. Zu den weiteren Attraktionen zählen zwei Kartbahnen, sowie die Kinderwelt MERLIN.

Mehr Informationen unter: www.freeport.at