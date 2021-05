GROSS-ENZERSDORF. "Unsere Intention ist es nachhaltige Erlebnispunkte zu schaffen, welche also auch noch nach der Landesausstellung bestehen bleiben", betont Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec. Im Zuge der Niederösterreichischen Landesausstellung 2022, wo das Schloss Marchegg der Austragungsort der Ausstellung ist, wollen auch die anderen Gemeinden im Marchfeld den Besuchern ein Erlebnis bieten. Fünf Projekte nimmt dabei die Großgemeinde Groß-Enzersdorf bis dorthin in Angriff. Die Kosten erstrecken sich um 400.00 Euro, wobei die Gemeinde durch Förderungen des Land Niederösterreichs 50% des Betrages zurück bekommt.

Stadtpark zum Erlebnispark

Der Stadtpark in Groß-Enzersdorf soll durch verschiedene lukrative Angebote für jung und alt verschönert werden, wie beispielsweise Kräuterbeeten und zugehöriger Information zur Kräuterkunde. Die Veränderung des Stadtparks solle erst nach der Blühzeit stattfinden, da es derzeit viele Blühfächen gäbe und diese nicht zerstört werden sollen, so Obereigner-Sivec.

Lebensraum Natur-Mensch Mühlleiten

In Mühlleiten setzt man sich den Themenschwerpunkt Natur in Beziehung zum Menschen. Im Vordergrund steht dabei natürlich die Au, wobei deren Vielfalt Besuchern veranschaulicht werden soll. Im Ort selbst sollen dafür Aktivbereiche am Generationenpark, wie Fitnesspark und Gemeinschaftsareal, und Ruhebereiche am Anger, wie Wohlfühl- und Aromatunnel und Relaxzone, gestaltet werden auch mit der Möglichkeit zur Information. Auch heimische Künstler werden in das Projekt miteinbezogen. Für noch mehr Besucherfreundlichkeit wird der bereits bestehende Besucher-Parkplatz neu gestaltet und eine Erlebnistour zur Vielfalt der Au in Bezug zum Menschen errichtet. Auch die Geschichte Mühlleitens soll dabei ein wichtiger Bestandteil sein.

Donau-Oder-Kanal Geschichte entdecken

Das Klublokal am Donau-Oder-Kanal soll nun umfunktioniert werden. Um in die Geschichte des Kanals tiefer einzutauchen entsteht daraus ein Museum.

Mittelalterhaus bei Stadtmauer

Um das mittelalterliche Flair der Stadtmauer in Groß-Enzersdorf zu unterstützen soll die Stadt ein Mittelalterhaus mit kleinem Hof und Garten bekommen. Das Haus wird im neugewidmeten Erholungswald gebaut. "Dadurch soll veranschaulicht werden, wie die Leute früher im Mittelalter gelebt haben", betont Bürgermeisterin Obereigner-Sivec.

Ausweitung historischer Lehrpfad



Der Erlebnispfad "Zeitreise Groß-Enzersdorf" bietet den Besuchern in einem Rundweg einen Blick in die Geschichte der Stadt. Der bereits bestehende historische Lehrpfad soll demnach erweitert werden und zu weiteren spannenden Einblicke verlocken.