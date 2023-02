RABENSBURG/HARINGSEE. Seit einigen Jahren nutzt ein Storchenpaar den sehr prominent positionierten Horst vor der Rabensburger Kirche. Am 4. Juni 2022 wurde es den fünf Küken dort oben offenbar zu eng, und der Berg- und Naturwacht wurde ein abgestürztes Jungtier gemeldet. Der kleine Kamikaze-Flieger war auf den Asphalt geprallt, er wirkte sehr geschwächt, zeigte aber einen ausgeprägten Lebenswillen.

Bei der Eulen- und Greifvogelstation in Haringsee sagte man sofort Unterstützung zu, tatsächlich wurde das Küken dort unter großem Einsatz aufgepäppelt. Ein Adoptiv-Elternpaar, versorgt nun nach den Erste-Hilfe-Maßnahmen sowohl den kleinen Rabensburger als auch ein weiteres Ziehgeschwisterchen. Die beiden trainieren bereits ihre Flügel, Mitte August werden sie ihre Reise nach Afrika antreten. Bürgermeister Wolfram Erasim: "Der EGS ein herzliches Dankeschön für all ihre aufopfernden Bemühungen. Es bleibt zu hoffen, dass nicht nur die fünf in Rabensburg geschlüpften Weißstörche in einigen Jahren zum Brüten in die March-Thaya-Auen zurückkehren!"