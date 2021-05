SIERNDORF. Das Sierndorfer Produzenten Duo Patrick Pöhl und Kevin Kridlo aka HARRIS & FORD erreicht mit demSong „Für immer jung“ Goldstatus in Österreich.

HARRIS & FORD zählen zu den international erfolgreichsten Musikproduzenten, Songwritern und DJs aus Österreich. Über 100 Songs haben die beiden in den vergangenen zehn Jahren geschrieben und produziert. Diese verzeichnen gesamt weit über 300.000.000 Aufrufe im Streaming. Allen voran die Singe „Für immer jung“, die dem DJ und Produzenten-Team gerade Gold beschert hat.

Remake ab 27. Mai

Zur Feier der Sache gibt es „Für immer jung“ ab Freitag 27.5. als Remake, in einer neuen Version.

Das erfolgreiche DJ Projekt zählt knapp 3.000.000 monatliche HörerInnen beim Streaming Weltmarktführer „Spotify“. Das sind somit deutlich mehr HörerInnen als der stärkste Radiosender Österreichs! Bei HARRIS & FORD entstanden zuletzt gemeinsame Songs u.a. mit Kultact SCOOTER. Auf deren neuesten Album „God Save The Rave“ finden sich gleich drei Titel mit Sierndorfer Beteiligung. Auch Künstler wie Helene Fischer oder Andreas Gabalier vertrauten bereits auf den Remix Sound aus dem Sierndorfer Tonstudio.

Jetzt erst recht

Auf die Frage wie schwer sie die aktuelle Krise trifft sagt Kridlo „Für uns war das natürlich, wie für die gesamte Kulturbranche, ein herber Schlag. Wir waren international gerade am Sprung, hatten Shows auf großen Festivals in Deutschland, Holland oder Kroatien fixiert. Die wurden von heute auf morgen alle abgesagt. Nach dem Motto „jetzt erst recht“ haben wir die zusätzliche Zeit fürs Produzieren, Songs schreiben und Komponieren genutzt. So haben wir es geschafft, unsere Reichweiten in der Zeit sogar noch weiter zu steigern. Wir gehen gestärkt aus der Krise und freuen uns schon sehnsüchtig auf die nächste Tour After-COVID“.

Jetzt ist aber erst Mal Freude angesagt. Für die frische Gold Auszeichnung ist auch schon ein Plätzchen gefunden: „Die wird auf jeden Fall in unserem Studio in Sierndorf aufgehängt! Wir freuen uns sehr darüber und finden bestimmt ein schönes Platzerl!“, so Pöhl.