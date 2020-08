GROSS-ENZERSDORF. Still ist es in der Neuen Mittelschule Groß-Enzersdorf während der Sommerferien nicht: Schulwart Manfred Reifböck und sein Team nutzen die schülerlose Zeit zur intensiven Grundreinigung des Schulgebäudes und anstehende kleinere Reparaturarbeiten. In zwei Klassen werden die in die Jahre gekommenen Böden durch strapazierfähiges Linoleum ersetzt und auch die Wände erhalten einen neuen Anstrich.

Schon während des Lockdowns hatte Manfred Reifböck den Malerpinsel in die Hand genommen und drei Klassenzimmer verschönert. Rechtzeitig zu Schulbeginn wird das Gebäude wieder auf Vordermann gebracht sein. „Der große Vorteil ist natürlich, dass in den Ferien niemand gestört wird und die Arbeiten schnell über die Bühne gehen können“, freut sich Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec über den regen Betrieb im Schulgebäude.