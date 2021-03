GROSS-ENZERSDORF. Im Rahmen der 1. digitalen Regionalgala erhielt die Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf erneut die Auszeichnung „Gesunde Gemeinde“ verliehen. Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec, Gesundheitsstadtrat Markus Reschreiter und GR Peter Cepuder freuten sich, die Plakette „Gesundes Groß-Enzersdorf“ für weiteredrei Jahre entgegennehmen zu dürfen. „Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie wichtig ein gutes Gesundheitsbewusstsein ist. Der Arbeitskreis „Gesunde Gemeinde“, geleitet von GR Peter Cepuder, organisiert seit mehr als zehn Jahren diverse Aktivitäten, die in Groß-Enzersdorf gut besucht sind“, so Bürgermeisterin Obereigner-Sivec, die die Gesundheitsförderung als einen wesentlichen Teil der Gemeindeaufgaben sieht.