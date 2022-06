HAUSKIRCHEN. Hoch hinaus wollten Feuerwehren aus ganz Österreich am 18. Juni 2022. Sehr hoch, 2.571 Meter, genauer gesagt. Denn hier war der geplante Endpunkt der Schlauchleitung, die auf den Großglockner führen sollte. 40 Tragkraftspritzen, 460 B-Schläuche, 1.435 Höhenmeter, 9.200 Meter Schlauchleitung vom Bereich der Mautstelle bis zur Edelweißspitze! Was genau hat die Feuerwehr Hauskirchen damit zu tun? Sie wurde zur Teilnahme an diesem Weltrekordversuch eingeladen. Mit den Hauskirchner Florianis sind es zwei Feuerwehren aus Niederösterreich, die gemeinsam mit Silberhelmen aus ganz Österreich den Versuch wagten. Es war nicht ganz einfach, denn viele Faktoren, darunter das Wetter, hätten den Veranstaltern, der Feuerwehr Bruck/GLSTR., einen Strich durch die Rechnung machen können. Doch das Wetter spielte mit und so wurde pünktlich um 9 Uhr mit dem Aufbau der Schlauchleitung begonnen. Kurz nach 12 Uhr dann die erlösende Meldung: Wasser an beiden C-Rohren, der Weltrekord ist geschafft!