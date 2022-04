BEZIRK. Jeden Winter gibt es in den Wäldern unseres Bezirkes massive Schlägerungen. „Die Waldausstattung in unserem Bezirk beträgt etwa 15 Prozent, das ist verhältnismäßig wenig“, berichtet Bezirksjägermeister Direktor Gerhard Breuer. Dieser stelle Lebensraum für gewisse heimische Wildarten wie Rehwild, Rotwild, Schwarzwild etc. dar. Der Wald hat neben der Nutzfunktion durch die Bewirtschaftung noch eine Schutz-, Erholungs- und Wirtschaftsfunktion, daraus resultiert im Endeffekt die wildökologische Funktion. Das bedeutet Lebensraum für das Wild. Großflächige Eingriffe könnten dem Wild befristet Einstandsmöglichkeiten nehmen.

Lebensraum geht verloren

Hauptsächlich durch forstliche Eingriffe und Einzäunungen gehen Unterschlupfmöglichkeiten und Lebensraum verloren. Wenn diese befristeten Einschränkungen wieder aufgehoben werden kommt das wieder den Waldtieren zugute, die dann oft vermehrt dort Einstand finden. „Oft können durch Rot- und Rehwild durch Pflanzenverbiss und Schälschäden Probleme entstehen, Schwarzwild hat jedoch im Wald keine negativen Auswirkungen“, stellt Breuer fest. Wichtig ist, dass das Wild durch die Nutzer möglichst nicht gestört wird, dazu sollte das richtige Verhalten im Wald eingehalten werden. „Für die Bewirtschaftung des Waldes sind behördliche Genehmigungen und Gutachten erforderlich, bei denen auch das Wild berücksichtigt wird“, fährt der Bezirksjägermeister fort.

Niederwildbestand sinkend

Die Entwicklung des Schalenwildes ist steigend, während der Niederwildbestand zurückgeht. So wurden beispielsweise 2021 im Bezirk 3.200 Schwarzwild erlegt und in der Summe 3.000 Hasen und Fasane. Durch großflächige Naturereignisse (Borkenkäfer, Windbruch etc.) sowie durch Einzäunungen geht tatsächlich oft großer Lebensraum verloren.