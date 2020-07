STRASSHOF. Da der derzeitige Hort in den neu gebauten Schulcampus übersiedeln wird, soll das frei werdende Gebäude für einen dreigruppigen Kindergarten adaptiert werden. Der Gemeinderat beschloss, die Generalplanerleistungen an die Firma Brand Zivilingenieure und Architekten zu vergeben.

Bürgermeister Ludwig Deltl: "Der Bedarf an Kindergartenplätzen ist in unserer Gemeinde ungebrochen." Derzeit gibt es beim Kindergarten Maulbeerallee zwei zusätzliche Kindergartengruppen die in Containern untergebracht sind. Diese beiden Gruppen sollen dann in den neuen umgebauten Kindergarten in der Schulstraße übersiedeln.