Klimaänderung und damit verbundene Trockenheit oder Starkregen mit enormen Bodenverlusten sind Realität. Mit den Prinzipien der Regenerativen Landwirtschaft und dem Aufbau einer stabilen, humusreichen, lebendigen Erde können diese Entwicklungen zum Nutzen der Landwirte und der regionalen Bevölkerung abgemildert werden!

Erfahrungsaustausch und ein konstruktives Miteinander geben neue Impulse und beleben nicht nur Hof und Region, sondern schlussendlich auch unsere Erde. Hubert Stark und Franz Brunner stehen für den Austausch zur Verfügung. Diese Humusstammtische werden gemeinsam mit der KLAR!-Region Weinviertel Süd veranstaltet und von dieser unterstützt.

1. H u m u s s t a m m t i s c h Weinviertel-Süd

Donnerstag, 10. September 2020, 14 Uhr

Wo: Biohof Feigl, Verlängerte Schulstraße Parz. 762, 2241 Schönkirchen, http://bio-feigl.at/contact.html

Schwerpunkt: Ausgleich der Bodenchemie

Die Mineralien im Boden sollen möglichst in Ausgleich sein. Das ist eine wichtige Voraussetzung für fruchtbare Erde. Wie kann ich nun durch Ausgleich der Basensättigung die Mikrobiologie fördern und den Ertrag steigern? Mit der Bodenanalyse nach der Albrecht-Methode können wir uns einen Überblick über den aktuellen Zustand verschaffen.

Interessierte können Bodenproben mitbringen: https://www.humusbauern.at/unser-angebot/bodenanalysen

Vor Ort sehen wir Kürbis, Hirse, Begrünungen und Gemüse.

2. H u m u s s t a m m t i s c h Weinviertel-Süd

Donnerstag, 24. September 2020, 14 Uhr

Wo: Weingärtnerei Wachter, Hauptstraße 10, 2191 Pellendorf, https://www.weingaertnerei-wachter.at/

Schwerpunktthema: Bodenbiologie und Bodengefüge

Die Spatenprobe ermöglicht eine einfache und schnelle Beurteilung des Bodenzustandes,von Krümelstruktur, Bodengefüge und Wurzelwachstum. Wir sollten uns regelmäßig ein Bild von unserem Erdboden machen und dabei besonders das Bodenleben im Auge behalten.

Wie können wir die Bodenbiologie fördern und nützen, um Boden und Ertrag zu stabilisieren?

Vor Ort sehen wir Begrünungen, Luzerne-Rotklee-Varianten, Mais, ev. Sonnenblume, Kürbis, Wein.

3. H u m u s s t a m m t i s c h Weinviertel-Süd

Donnerstag, 1. Oktober 2020, 14 Uhr

Wo: Familie Zetner, Maschinenhalle, Berggasse 14, 2214 Auersthal

Schwerpunkt: Die dauerhafte Begrünung

Wir können den Boden permanent begrünen, mit Untersaaten und Zwischenfrüchten beschatten, kräftig durchwurzeln und das Bodenleben das ganze Jahr füttern. Wie können wir den Bewuchs durch Flächenrotte dem Boden zuführen, Rotte lenken, mikrobielle Prozesse fördern und damit Bodenstabilität und Wasserspeichervermögen verbessern?

Vor Ort sehen wir DSV-Begrünungen (MaisPro, AquaPro), Platterbse, Dinkel, Erfolge bei Wasserhaltevermögen, Einsatz von Komposttee,...

Jederzeit können eigene Spatenproben zur Begutachtung mitgenommen werden (bitte vorsichtig transportieren).

Wenn das Interesse an einer chemischen Bodenanalyse (Albrecht-Methode) besteht, können Bodenproben zu den Veranstaltungen mitgebracht werden. Tipps zur Probenziehung sind hier zu finden.

Kostenbeitrag: 20 EUR pro TN

Wir bitten um Anmeldung bis 3 Tage vor Veranstaltung unter: office@biogetreidemarkt.at

Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt! Wir halten Abstand.

Das ist ein Projekt im Rahmen der KLAR! Südliches Weinviertel. Die Region Südliches Weinviertel, besteht aus 13 Gemeinden. Sie nimmt auch an der Weiterführungsphase der Klimawandelanpassungsmodellregion, kurz „KLAR!“ teil.

Die erhöhte Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre führt zu einer Erwärmung der Erde, deren Auswirkungen Niederösterreich, besonders das Weinviertel, in Form von längeren Trockenperioden spürt.

Nun soll auf leider nicht mehr abwendbare Folgen des Klimawandels durch verschiedenste Maßnahmen bei den Themen Raumordnung, Bauen und Wohnen, Grünräume, Wasser, Schutz vor Naturgefahren, Biodiversität und die Gesundheit reagiert werden. Das ist „KLAR!“.