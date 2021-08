MARCHFELD. Seit 2006 ist es gelungen, im Hilfswerk Marchfeld unter der Projektleitung von Christine Schreiner einen Besuchsdienst einzurichten. Die Gruppe ist in der Zwischenzeit nach 15 Jahren zu 14 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen herangewachsen. Die Besucherinnen bieten regelmäßige Besuche bei kranken und pflegebedürftigen Menschen an. Es wurden gemeinsame Spaziergänge gemacht, vorgelesen oder auch von früher und heute erzählt. "Gerade in der schweren Zeit der Pandemie wurde bewusst wie wichtig es ist soziale Kontakte zu pflegen, durch motivierende Gespräche vielleicht den einen oder anderen auch seine schwere Krankheit für eine Stunde vergessen zu lassen. Besuche, motivierende Gespräche, menschliche Wärme, Mitgefühl und Verständnis sind für die Psyche wichtig um schwierige Lebenssituationen bewältigen zu können2, meint Christine Schreiner.

Man traf sich auch monatlich in Orth an der Donau zum Austausch und Christine Schreiner organisierte vor Ort mit Hilfe des Hilfswerkes NÖ kostenlose Schulungen und Seminare.

Das Jubiläum wurdebei einer Jause in Groß-Enzersdorf gefeiert. Das Hilfswerk Marchfeld überreicht zu diesem Anlass „Die goldene Ehrennadel“, die höchste Auszeichnung des Hilfswerk NÖ, mit einer Urkunde als Dank für die außerordentliche wertvolle soziale Tätigkeit im Rahmen des Besuchsdienstes.

Auch alle anderen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen erhalten eine Urkunde für das außergewöhnliche Engagement im Rahmen dieser Tätigkeit. Einige Besucherinnen werden sich nach der langen Tätigkeit zurückziehen.

Das Hilfswerk Marchfeld sucht laufend Interessenten für den Besuchsdienst. Information erhalten Sie über das Vorstandsmitglied Maria Makoschitz.

Telefon: 0650/4417299

makoschitz.maria@gmail.at