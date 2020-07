GROSS-ENZERDORF. Während Schüler und Lehrer den Sommer genießen sind andere umso fleißiger: Die Volksschule wird saniert und erweitert. Seit Baubeginn im März hat sich trotz coronabedingter Erschwernisse viel getan und im Altbestand sanierte man im Erd- und Obergeschoss. Es wurden Durchbrüche für Fenster und Erker und die Rohinstallationsarbeiten durchgeführt, außerdem sind die Bodenplatte und ersten Wände des Neubaus sowie die Technikzentrale fertiggestellt.

Abschnitt 1 bis Dezember

In den Sommerferien werden die Rohbauarbeiten abgeschlossen und die neue Haustechnikzentrale ausgestattet, die in Zukunft den Bau mit Fernwärme versorgen wird. Der erste Bauteil wird bis Ende des Jahres fertiggestellt sein, die nächste Bauetappe, die Errichtung eines neuen Turnsaals samt Nebenräumen, wird im nächsten Jahr ausgeführt.

Gemeinsam mit Vertretern der Bauaufsicht und des Architekturbüros überzeugten sich Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec, Vizebürgermeister Robert Fehervary, Stadträtin Ursula Adamek und Stadtrat Reinhard Pusch vom Baufortschritt des derzeit größten Bauprojekte der Stadt.

Obereigner-Sivec: „Die Arbeiten sind gut koordiniert und die Kostenentwicklung im Budgetrahmen. Trotz Corona befinden sich die Arbeiten in einem guten Zeitplan."