GROSS-SCHWEINBARTH. Seit 2016 gibt es den Krippenverein „Weinviertel Süd“ in Groß-Schweinbarth. „Von 2013-2016 hat mein Onkel Franz Berthold, der früher in Velm-Götzendorf als Krippenmeister gewirkt hat unter dem Namen des Verschönerungsvereins Kurse abgehalten“, erzählt Obfrau Sissy Kaltenbrunner. Ihr zur Seite stehen ihr Kassier Mario Wenko und Schriftführer Josef Weinhofer, der den Leiter der Krippenbaukurse, Josef Kaltenbrunner, bei seinen Veranstaltungen tatkräftig unterstützt. „Unser wesentliches Material, das wir verwenden, ist Holz und Dämmplatten“, erklärt Josef Kaltenbrunner. Einzige Ausnahme ist Styrodur, aus welchen die Rauchfänge ausgeschnitten werden. Das Rohmaterial wird mit Krippenmörtel und Dispersionsfarbe bemalt. Für die Farbzusammenstellung, Gebäudebau und andere Feinheiten ist Sissy Kaltenbrunner zuständig.

Maurer und Architektin

„Mein Mann ist der Maurer und ich die Architektin“, schmunzelt sie. Für jede Krippe, die im Kurs hergestellt wird, zeichnet Josef Kaltenbrunner einen Plan. Jeder Teilnehmer muss jedes Detail, Fenster, Türen etc. selber herstellen, es wird nichts vorgefertigt. Eine Besonderheit ist, dass alle Fenster, Türen und Dächer abnehmbar sind. Dafür dauert ein Lehrgang auch etwa acht Wochen, jeweils meist Donnerstag und Freitag von 15 – 20 Uhr. Aber die Ergebnisse können sich sehen lassen. Und auch die Gemütlichkeit dazwischen kommt nicht zu kurz mit Plauderstunden bei Kaffee, Kuchen und anderen Getränken. „Wir haben schon einmal einen ganzen Dorfplatz mit Kirche, Scheune und anderen Gebäuden ausgestellt“, schwärmen die beiden.

Auf Wünsche wird eingegangen

Beim Bau der Krippen wird nach Möglichkeit auf die Wünsche der Kursbesucher eingegangen. Und es gibt fast nichts woraus man keine Krippe basteln könnte – Brotdosen, Fässer, Laternen bieten sich dafür an. Neu im Trend sind Passionskrippen, die den Leidensweg Jesu darstellen – gerade für das Osterfest eine sich anbietende Gelegenheit. Für den Kurs kann man sich unter 0699/12344274 anmelden, es wird eine Liste erstellt und dann eine Auswahl der Teilnehmer getroffen. „Denn wir können leider nicht mehr als zehn Personen in unseren Kursen effektiv betreuen“, gesteht Josef Kaltenbrunner.