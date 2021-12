NEUSIEDL/ZAYA. Schon vor 101 Jahren, am 27. Mai 1920, wurde Maria Sperk, geborene Stadler, in Neusiedl/Zaya geboren. Schon damals war ihre große Liebe der Weingarten und Beschäftigung in der Natur. Dazu legte sie oft weite Strecken zu Fuß zurück. Sie war immer schon ein lebensfroher Mensch, der die Geselligkeit liebte. In jungen Jahren arbeitete sie als Dienstmädchen bei mehreren Familien und bei der Firma Tyrolia. Enkel Johann, einer von vier Enkeln, schwärmt vom Heimatort seiner Oma: „Wir sind in Wien aufgewachsen, kamen sie aber regelmäßig besuchen. Wir waren besonders in den Ferien lange in Neusiedl. Dort genossen wir viele Freiheiten, hatten viele Freizeitmöglichkeiten und wurden von ihr umsorgt, ohne dass sie dabei überbesorgt war. Sie liebte es, viele Gäste zu haben und verwöhnte sie mit ihren Kochkünsten.“

Heirat mit Johann Sperk

1947 heiratete sie Johann Sperk, der mit einer Handverletzung aus dem zweiten Weltkrieg, in den er 1941 zog, gekommen war. Sie schenkte ihm zwei Söhne, Johann und Walter. Beide verstarben an schweren Krankheiten. „Oma traf der Tod meine Vaters Johann und meines Onkels Walter sehr hart, aber ihre Vergesslichkeit half sehr dabei, ihren Schmerz zu überwinden“, erklärt Enkel Johann weiter. Gatte Johann schied 1983 aus dem Leben.

Ernst Gaida, Obmann der Ortsgruppe Neusiedl/Zaya der Senioren NÖ berichtet: „Maria Sperk ist nicht nur ein langjähriges Mitglied unseres Vereins, sie wirkte 1979 auch bei der Gründung mit. Bis ins hohe Alter war sie bei unseren Aktivitäten mit dabei.“

Handbruch nach Sturz

Seit mehr als sieben Jahren wird die Seniorin betreut. „Nach einem Sturz erlitt sie einen Handbruch und konnte sich nicht mehr selber helfen“, erzählt Betreuerin Eugenia Onetiu, die dafür sorgt, das Maria Sperk ohne Probleme in einem gemütlichen sauberen Haus wohnen kann. Ausfahrten gibt es nur mehr im Rollstuhl. Es duftet nach Weihnacht und frisch gebackenen Keksen. Die Seniorin hört zwar extrem schlecht, aber schmökert noch gern in Magazinen und Zeitungen und man hat das Gefühl, dass sie sich rundum wohl fühlt.