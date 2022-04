DEUTSCH-WAGRAM. Auf Einladung der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram und der Museumsgesellschaft gastierte Maria Weber-Sukup am 16. April im Festsaal des Deutsch-Wagramer Napoleonmuseums.

Am Programm stand die Kabarett-Lesung "Besser Neurosen als gar keine Blumen" von Maria Weber-Sukup - Statt Eintritt wurde eine faire Spende für die Künstlerin verlangt. - Diese Kabarett-Lesung war eine Benefizveranstaltung für die Künstlerin um ihre magere Pension aufzubessern. - www.mariasukup.at. Kulturstadtrat und Vizepräsident der Museumsgesellschaft Mag. Franz Spehn begrüsste die zahlreichen BesucherInnen ganz herzlich in den wunderschönen Räumlichkeiten. - Unter Ihnen Gemeinderätin Dr. Dipl. Ing. Bettina Bergauer.

Mizzi Huber – eine Hausfrau mit Putzneurose – war die erste Klientin, die die psychologische Praxis von Frau Maria aufgesucht hat. Sie erzählt von ihrem Leben, das sie sich mit Hilfe des Positiven -3 Schritte -Denkens schönredet, um nichts ändern zu müssen. Was auch immer passiert - Mizzi Huber sieht alles positiv! Frau Maria ist begeistert und stellt sie in ihrer Praxis als Reinigungskraft an. - Als Frau Maria auf Urlaub war, hat Mizzi Huber mit großem Entsetzen bemerkt, der Computer war online. Um die armen, verzweifelten, ratsuchenden Menschen, die eine Online-Beratung von Frau Maria wollten, nicht so lange warten zu lassen, hat sie im Namen von Frau Maria die Mails beantwortet. Von denen hat sich niemand mehr bei Frau Maria gemeldet.