Marchegg ist eine als Storchenstadt bekannte Stadtgemeinde mit 2991 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2019) im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich. Die Stadt liegt an der March, die die Grenze zur Slowakei bildet, und somit am Ostrand des Marchfeldes. Die weiten Marchauen, bei Hochwasser überschwemmt, sind wegen ihrer Flora und Fauna geschützt. Mittelalterliche Stadtmauer: Das Wienertor und Ungartor sind noch erhalten.