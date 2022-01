SCHÖNKIRCHEN/RAGGENDORF. In der Pandemie, speziell in den Lockdowns, gab und gibt es diverse Einschränkungen bei den Gottesdiensten. Auftritte, aber auch Proben der Chöre waren untersagt, also wurde meist nur Wortgottesdienste abgehalten. In Schönkirchen fanden sich Hilde Mötz (Alt), Elisabeth Engelmayer (Sopran) und Edith Sagmeister (Tenorstimme), unterstützt durch Organistin und Chorleiterin von „Erdklang Weinviertel“, Mariela Felber, bereits seit 2018 zum „Schönkirchner 3-G’sang“ zusammen. Schon damals gestaltete das Quartett kirchliche Anlässe. In den Zeiten der Pandemie, in denen bis zu drei Personen das Singen in der Kirche erlaubt ist, brachten und bringen die Sängerinnen dreistimmig musikalisch Farbe in die Messen. „Unser Highlight war die Mitwirkung bei der Servus-TV-Messe beim Erntedankfest“, schwärmt Hilde Mötz. „Wir singen, weil es uns Freude macht“, erklären die Drei unisono. Wenn es Corona zulässt, planen die Sängerinnen eine Maiandacht und sind auch sonst noch voller Tatendrang.

Gesang als spirtuelles Erlebnis

In Raggendorf, wo der örtliche Kirchenchor, organisiert von Koordinator Heinrich Bierleitgeb, Festmessen, Begräbnisse und auch andere Anlässe, wie Jubiläen und fallweise Hochzeiten gestaltet, fielen diese dem Lockdown zum Opfer. Um den Messen musikalisch Farbe zu verleihen, ließ es sich Veronika Mold nicht nehmen, weiterhin die Orgelbegleitung durchzuführen. Auch hier fand sich mit Hanni Schwaiger, Elfriede Leber und Vanessa Mold ein Trio, das fallweise zweistimmig die Gottesdienste begleitet.

„Gerade, wo große Versammlungen verboten sind, nehmen die Gottesdienstbesucher das musikalische Angebot gerne wahr. Es ist ein spirituelles, nicht nur kulturelles Erlebnis. Gesang ist eine Bereicherung der Gottesdienste“, ist Dechant Kazimierz Wiesyk, der sichtlich stolz auf die Sängerinnen ist, überzeugt.