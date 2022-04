GROSS-ENZERSDORF. Soziale Kontakte knüpfen und pflegen - und das auf physische Weise ohne Handy, Tablet und Co. Gemeinsame Aktivitäten im Sinne der Menschlichkeit und einfach eine spannende, kurzweilige Zeit. Das erwartet jene jungen Leute, die sich der Jugendgruppe des Roten Kreuz Marchfeld anschließen wollen. "Ein Ziel ist, die jungen Menschen mit dem Roten Kreuz in Kontakt zu bringen und sie mit unserer Arbeit vertraut zu machen. Die Kinder werden etwas über die Gründe unserer Arbeit lernen, darüber, dass man gemeinsam mehr erreichen kann als alleine und wir werden die Zeit für sie spannend und kurzweilig gestalten", erzählt Werner Hofinger, Geschäftsführer der Rot-Kreuz-Stelle. "Wir wollen das Empathiepotenzial der Kinder stärken und ihnen auch zeigen, dass im Miteinander mehr möglich ist als im Gegeneinander."

Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren sind am 23. April zur Schnupperstunde in die Rot-Kreuz-Stelle in der Freiherr-von-Smola-Straße 1/1 von 15 bis 17 Uhr herzlich eingeladen.