ECKARTSAU. Die Natur mit mehreren Sinnen erleben, das wurde beim Schloss in Eckartsau zur spannenden Wirklichkeit. Ein Projekt, das bereits, wie die Projektleiterin der Österreichischen Bundesforste (ÖBF), Ulrike Stöger erwähnte, schon 2013 erstmals zur Idee wurde, das sogenannte Spähikel, macht es möglich. Ein wagenähnliches Gebilde, von dem aus mit allen möglichen technischen Einrichtungen wie Kameras, Wärmebildkameras, Videoaufzeichnungen, etc., die von Robin Sandfort den Anwesenden, darunter auch die Bürgermeister Rudolf Makoschitz und Johann Mayer, vorgestellt wurden. Zur Präsentation konnte Johannes Wimmer, Leiter der ÖBF-Nationalpark Donauauen, den Ausführenden der innovativen Idee und auch der Namensfindung aus Spähen und Vehikel ein großes Lob aussprechen. Rudolf Freidhager, Vorstand der ÖBF, betonte, dass solche innovativen Ideen nur in einem dementsprechenden Klima entstehen können. Direktorin Edith Klauser vom Nationalpark Donauauen betonte: „Seit 25 Jahren gibt es das Naturmanagement, das Spähikel ist ein ganz neuer Zugang“. Maik Perfahl berichtete über die Herausforderungen, die bei der Herstellung des Hightech-Beobachtungswagens zu bewältigen waren, wie beispielsweise, dass zwölf Personen Platz finden sollten, dass gleichzeitig ein Ausstellungsraum mit Labor und eventueller Nächtigungsmöglichkeit entstehen sollte. „Das ist uns gelungen“, stellte er stolz fest. Somit steht ab sofort eine mit nachhaltigen Baustoffen hergestellte Attraktion den Besuchern zur Verfügung.