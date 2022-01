GÄNSERNDORF. Zur Eröffnung ihres neuen Büros luden die Gänserndorfer Grünen. „Im vorherigen Büro in der Hauptstraße 39 hatten wir nur einen Raum zur Verfügung“, berichtet Stadträtin Beate Kainz. Nach langer Suche boten sich die Räumlichkeiten am Rathausplatz 3, wo zuvor die Wüstenrot untergebracht war, als ideale Alternative an. „Ein Büro mit Tradition“, merkt auch Vizebürgermeisterin a.D. Margot Linke an. Es gab nämlich einige Vormieter, darunter auch das Elektroreparaturfachgeschäft Stöger, die die hervorragende Lage neben dem Rathaus nützten. „Jetzt haben wir drei Räume zur Verfügung und obwohl die Fläche gleich ist, wie im früheren Büro, kommt es einem wesentlich geräumiger vor“, schwärmt Jürgen Kainz. Die Räumlichkeiten waren, bis auf kleine Adaptierungsarbeiten, bezugsfertig. Zur Eröffnung kamen Landtagsabgeordnete Silvia Moser, Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan, die Gemeindepolitiker Bettina Bergauer aus Deutsch-Wagram und Georg Steiner aus Breitensee und zahlreiche Sympathisanten um zu gratulieren. „Der Platz ist super, hier kommen viel Fußgänger vorbei“, freut sich Beate Kainz.

Die Bürozeiten werden demnächst bekannt gegeben. Bei Anfragen und Anliegen steht die E-Mailadresse margot.linke@grüne.at bzw. die Homepage www.gaenserndorf.gruene .at zur Verfügung.