PARBASDORF. Die Beregnungsgemeinschaft Bergfeld unter Obmann Herbert Gaunerstorfer hat die Wasserversorgung von Grundwasser auf Marchfeldkanal-Wasser umgestellt. Damit werden ab sofort fast 400 Hektar Ackerfläche mit Oberflächenwasser versorgt. Das neue Pumpwerk am Rußbachufer kann in Zukunft bis zu 690.000 m³ Wasser pro Saison auf die Felder bringen und auf diese Weise zu einer Entlastung des Grundwassers beitragen. Die Anlage wurde mit Unterstützung des Bundes und des Landes NÖ errichtet. Da die Ackerflächen im Gebiet Parbasdorf mit der Wassergenossenschaft Tieffeld schon seit 1998 mit Wasser aus dem Marchfeldkanal bewässert werden, kommt die Landwirtschaft in Parbasdorf nun ganz ohne Grundwasserentnahme aus.