BEZIRK. Heute, Dienstag den 21. Juli, reichten Vertreter der ÖBB-Infrastruktur AG die Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) für den Ausbau des südlichen Streckenabschnitts der Nordbahn zwischen Wien Süßenbrunn und Gänserndorf beim Bundesministerium zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ein. Der Ausbau der Strecke schafft die Voraussetzungen für kürzere Fahrzeiten und ein verbessertes Angebot im Nahverkehr.

Mehr als 90 von der ÖBB-Infrastruktur AG beauftragte Experten analysierten in den vergangenen Jahren den Ausbau der Nordbahn auf Herz und Nieren, um Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Umwelt zu beurteilen, zu reduzieren beziehungsweise zu vermeiden. Jetzt wurden die Unterlagen für den Südabschnitt fertiggestellt und eingereicht. Vom Bundesministerium beauftragte Sachverständige prüfen nun die Details. Sie beurteilen in ihrem jeweiligen Fachgebiet, ob das Vorhaben umweltverträglich ist.

Erst wenn aus diesem Verfahren ein positiver Bescheid vorliegt, können weitere landesrechtliche Genehmigungen von Wien und Niederösterreich erteilt werden, etwa im Bereich Naturschutz und Straßenbau. Der Baubeginn ist derzeit für 2022 geplant.

Das gesamte Projektgebiet erstreckt sich über eine Länge von 66 Kilometern und teilt sich in einen Südabschnitt (Wien Süßenbrunn bis Gänserndorf) und einen Nordabschnitt (Gänserndorf bis Bernhardsthal). Davon entfallen auf den jetzt eingereichten Südabschnitt rund 21 Kilometer. Für beide Abschnitte ist jeweils eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorgesehen. Insgesamt sollen 17 Bahnhöfe und Haltestellen entlang der Strecke modernisiert und barrierefrei werden. Das Park&Ride-Angebot sowie das Bike&Ride-Angebot werden ausgebaut. Die Auflassung von Eisenbahnkreuzungen wird nicht nur die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer entlang der Strecke erhöhen, sondern erlaubt auch schnellere Fahrgeschwindigkeiten der Züge.

"Auch die betroffenen Gemeinden wurden in der Planungsphase in das Projekt einbezogen, Bedürfnisse und Anregungen der Gemeindevertreter wurden aufgenommen und in der technischen Planung berücksichtigt“, sagt ÖBB-Projektleiter Gernot Scheuch.

Informationsabende für die Bevölkerung

Als nächster Schritt sollen Informationsabende für die Bevölkerung folgen. Im Rahmen von Planausstellungen werden Expertinnen und Experten aus ÖBB und den Planungsteams umfassend über das Vorhaben informieren und für Rückfragen zur Verfügung stehen. In Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie und den damit einhergehenden Veranstaltungsbeschränkungen werden die Inhalte der eingereichten UVE voraussichtlich im September 2020 (statt wie geplant im Frühjahr 2020) im Rahmen von zwei öffentlichen Veranstaltungen in Strasshof und Deutsch-Wagram präsentiert. Die wesentlichen Planunterlagen ist bereits jetzt auf der Website abrufbar.

Für den Nordabschnitt zwischen Gänserndorf und Bernhardsthal sind im Herbst 2020 ebenfalls entsprechende Informationsveranstaltungen geplant.

Projektunterlagen auf den Gemeindämtern einsehbar

Die UVE und sämtliche Projektunterlagen liegen für alle Interessierten nach Erstprüfung durch die Behörde und nach öffentlichem Start des Verfahrens voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 mindestens sechs Wochen in den Standortgemeinden, in der Bezirksverwaltungsbehörde sowie im Ministerium zur öffentlichen Einsicht auf. In dieser Zeit haben alle Personen und Institutionen mit Parteistellung die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben.