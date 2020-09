DEUTSCH-WAGRAM/STRASSHOF. Wenn Österreichs älteste Bahnstrecke umgebaut wird, lässt das die Anrainer nicht kalt. Mehrere Hundert kamen zur Planausstellung in Deutsch-Wagram und Strasshof, wo Techniker Details zum Ausbau der Nordbahn anhand der Pläne erläuterten.

2026 soll dieser bis Gänserndorf abgeschlossen sein, Geschwindigkeiten von 160 km/h ermöglichen Fahrzeitgewinn sowie Verstärkung des S-Bahn-Takts.

Es soll leiser werden

Die Güterzüge dürfen nicht schneller als 100 km/h fahren, sie werden bis 2025 ausnahmslos mit neuen Bremssystemen, den sogenannten "Flüsterbremsen", ausgestattet sein müssen. "Lauter werden die schnelleren Personenzüge nicht", teilt ÖBB-Projektleiter Gernot Scheuch mit. Mit der technischen Verbesserung der Strecke soll der Lärm im Gegenteil reduziert werden. Zudem sind Lärmschutzmaßnahmen geplant - und zwar überall dort, wo der Richtwert von 55 Dezibel überschritten wird. "Wir haben entlang der gesamten Strecke an ausgewählten Punkten gemessen und dann ein 3D-Modell erstellt, so können wir die Lärmbelastung für jedes einzelne Gebäude ermitteln und den Lärmschutz entsprechend den gesetzlichen Vorgaben planen", erklärt Scheuch.

Die Nordbahntrasse wird in Zukunft kreuzungsfrei. Geplant sind: eine neue Brücke im Gemeindegebiet von Aderklaa, eine Unterführung für die L 6 beim Marchfeldkanal-Gebäude sowie Abriss und Neubau der Bockfließer Brücke. Die Unterführung bei Helmahof bleibt.

Bürgermeister Fritz Quirgst verweist darauf, dass in Hinblick auf Fußgänger und Radfahrer noch an mehreren Stellen verbessert werden muss.

Auch am Bahnhof Strasshof bleibt die bestehende Unterführung, die Park & Ride-Anlage wird erweitert. Ein Bahnsteig der Haltestelle Silberwald wird Richtung Westen verlegt, aus der Kreuzung wird eine Unterführung inklusive Zugängen und Liften zu den Bahnsteigen. In Gänserndorf bleiben beide Straßenbrücken sowie der Kinosteg unverändert, der Ehartsteg wird erneuert. Beim Bahnhof entsteht ein zweites Parkdeck auf der Lagerhaus-Seite.