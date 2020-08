GÄNSERNDORF (up). Die OMV will 2021 bei Gänserndorf Erdöl fördern, die mündlichen Verhandlungen für die Bohrungen fanden vergangene Woche statt.

"Die Bohrungen werden mit einem einzigen Bohrturm durchgeführt. Die Punkte an denen gebohrt werden soll, befinden sich alle auf einem Bohrplatz, um den Flächenbedarf so gering wie möglich zu halten", gibt die Pressestelle der OMV bekannt. Weil der Bohrturm nur verschoben wird, sei der Eingriff in die Natur auf ein Minimum reduziert, betont man.

Grüne Skepsis

Beate Kainz, Sprecherin der Gänserndorfer Grünen, sieht ungeklärte Fragen in Bezug auf Schutz von Anrainern und Umwelt und kritisiert: "Es kann nicht sein, dass die sechs Dieselaggregate zur Stromerzeugung, so wie in den Unterlagen der OMV dargestellt, keine zusätzliche Feinstaub-Belastung erzeugen." Auch die Lärmbelästigung für die Anrainer, gehe ihrer Einschätzung nach über das erlaubte Maß hinaus.

Von Seiten der OMV entgegnet man: "Auf die Immissionen wird in den Einreichunterlagen ausreichend eingegangen und die vorgegebenen gesetzlichen Grenzwerte werden deutlich unterschritten."

Kein Fracking

Gebohrt wird nach Erdöl. Im Falle von Begleitgasen im Öl werden diese über eine Förderleitung in eine bestehende Station geleitet und schließlich verkauft. "Aufgrund unserer Erfahrung wird jedoch kein Begleitgas erwartet", heißt es von der Presseabteilung der OMV und man informiert weiter: Ein Antrag zum Fracking wurde nicht eingebracht.

Die Gesamtbohrdauer wird drei bis vier Monate betragen. Bei erfolgreicher Projektdurchführung werden - nach Einbringung des Antrages auf Förderung - sechs Pumpenböcke dauerhaft installiert.