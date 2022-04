Markus Wunsch: Nach der PTS anschließend zum eigenen Unternehmen

„Als ich ein Kind war, haben wir daheim eine neue Heizung bekommen“, erzählt Markus Wunsch und überprüft eingehend die Funktionstüchtigkeit der Wärmepumpe, die er eben in Betrieb genommen hat. „Ich war so fasziniert von der Arbeit des Installateurs, ich wusste, das will ich später auch machen.“ Um bestmöglich auf die Lehre vorbereitet zu sein, entschied sich der Weinviertler für die Polytechnische Schule (PTS) Poysdorf.

Nach seiner Lehre wurde er 1999 bei den Berufsweltmeisterschaften in Montreal Vizeweltmeister. Parallel zu seiner Arbeit in verschiedenen Betrieben absolvierte Markus Wunsch immer wieder Schulungen und Kurse, etwa Kessel- und Brennerwartung, und machte auch den Meisterkurs für Gas-, Wasser und Heizung. 2012 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete einen Installationsbetrieb in Wildendürnbach mit fünf Mitarbeitern. „Wir sind im Bereich Neubau tätig, wir errichten Wärmepumpen, Lüftungs- und Biomasseanlagen, wir machen sanitäre Rohinstallation, Sanierungen und Anlagenoptimierung“, erklärt Wunsch und ergänzt: „Durch die ständigen Neuerungen wird es nie eintönig.“ Den Vorteil im Besuch einer PTS sieht der Unternehmer darin, dass die angehenden Lehrlinge in verschiedene Berufe schnuppern dürfen, um so die richtige Entscheidung zu treffen. Mehr Informationen unter wko.at/noe/pts

Schnittstelle zwischen Schule und Beruf

44 Prozent der NÖ Lehrlinge kommen aus den Polytechnischen Schulen (PTS). An der Schnittstelle zwischen Schule und Berufsausbildung wird die notwendige Auswahlkompetenz vermittelt. Die PTS geben einen Überblick über die Vielfalt an Berufen und helfen, die eigenen Fähigkeiten und Talente praktisch zu erproben und zu entwickeln.

PTS in Ihrer Region