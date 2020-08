Das Schloss Marchegg ist ein Barockschloss in Marchegg in Niederösterreich. Als eines der fünf Marchfeldschlösser ist es als Ausstellungsort für die Niederösterreichische Landesausstellung im Jahr 2022 auserwählt worden. Dazu wird das Schloss komplett revitalisiert und restauriert. Seit 2010 wird eine Ausstellung der Stadt Marchegg durchgeführt „Von König Ottokar bis zu den Fürsten Pálffy“. Diese ist jedes Jahr von April bis Oktober geöffnet und kann von Donnerstag bis Montag besichtigt werden. Vom direkt anschließenden Hochwasserschutzdamm hat man einen eindrucksvollen Rundblick auf die Weißstorchkolonien, die sowohl auf den Kaminen des Schlosses als auch auf den Bäumen im Schlosspark oder in den Marchauen des Naturreservates Marchegg nisten. Ende März finden sich bis zu 50 Paare in Marchegg ein, um in den alten Baumbeständen zu brüten und ihren Nachwuchs großzuziehen. Mitte August ziehen die Störche, Jung als auch Alt, wieder ins südliche Afrika, wo sie überwintern.

Bitte beachten Sie bei ihrem Spaziergang, dass Sie in einem Naturschutzgebiet sind.

