ECKARTSAU. 41 junge Naturschützer verbrachten eine spannende Woche im Nationalparkcamp Meierhof in Eckartsau.

Seit 2010 begleitet das Junior Ranger Projekt Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren. Im Mittelpunkt steht, junge Menschen für Wert und Aufgaben des Nationalpark Donau-Auen zu sensibilisieren. Zu den Aktivitäten zählt das Camp mit Forschungs-, Naturschutz- und Exkursionsprogramm.

Seit Jänner ist der Nationalpark Donau-Auen Projektpartner im grenzübergreifenden Projekt „Ecoregion SKAT“. Dieses wird im Rahmen des EU Programms INTERREG V-A SK-AT kofinanziert. Zu den Zielen zählen länderübergreifende Kooperation zwischen Naturschutzakteuren sowie Entwicklung ökotouristischer Bildungsangebote für die March-Donau Region in Österreich und der Slowakei. Im Zuge dieses Projektes nahmen Vertreterinnen der Umweltbildungsinstituts Daphne, Bratislava am Junior Ranger Camp teil, um sich über Naturschutz- und Kreativelemente in der Umweltpädagogik auszutauschen und Ideen für gemeinsame, grenzübergreifende Programme zu sammeln.

Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf freut sich über den Einsatz der jungen Mitglieder: „Die Junior Ranger sind Botschafter des Nationalpark Donau-Auen und tragen aktiv bei, das Bewusstsein für diesen Naturschatz in ihrem Umfeld zu fördern. Außerdem helfen sie bei Naturschutz- und Forschungsaufgaben mit, von Müllsammelaktionen über Lebensraumpflege bis zu Artenschutzmaßnahmen für die Europäische Sumpfschildkröte. 477 Kinder und Jugendliche haben sich seit dem Start vor 10 Jahren bereits am Junior Ranger Projekt beteiligt, das ist ein großartiger Erfolg für die Natur und ein wichtiger Beitrag zur guten Entwicklung des Nationalparks.“