SPANNBERG. Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf parkte am 7. August 2020 um 10.10 Uhr einen Klein-Lkw rückwärts aus einem Parkplatz in Spannberg aus und dürfte vermutlich eine 73-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Gänserndorf übersehen haben. Als der Lenker des Klein-Lkws ein "Holpern" verspürte, hielt er sofort sein Fahrzeug an und sah die Frau auf dem Boden liegen. Die Fußgängerin wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen mit der Rettung in das Landesklinikum Mistelbach gebracht. Der Lenker des Klein-Lkws erlitt einen Schock.