WEIKENDORF. Große Trauer lösten nicht nur in Weikendorf zwei tragische Todesfälle unmittelbar vor dem Heiligen Abend aus. Am 23. Dezember verstarb nach kurzem Spitalsaufenthalt im 108. Lebensjahr Judith Linizhuber. „Sie war bis zuletzt selbstständig, wobei sie Sohn Hans-Peter und Enkelin Marlis unterstützten“, erzählt Neffe Robert Hanel. Judith Linizhuber wurde am 18.9.1914 in Triest geboren. Da ihre Familie aus Böhmen/Mähren stammte, kam sie nach dem ersten Weltkrieg zurück in ihre tschechische Heimat. Später wurde sie von Tante Sophie in Weikendorf aufgenommen, wo sie auch Kontakt mit ihrem späteren Gatten, Johann Linizhuber, hatte. Nach der Heirat während des zweiten Weltkrieges gebar sie ihm zwei Söhne, Dietrich und Hans-Peter sowie die Tochter Edith. Um die Verstorbene trauern neben zahlreichen Verwandten, Bekannten, Freunden und ihren Kindern sieben Enkel und ihre Urenkel und Ururenkel. Die Verabschiedung von der teuren Verstorbenen findet am 14. Jänner um 15 Uhr in der Pfarrkirche Weikendorf statt.

Hilfsbereiter Tischlermeister

Mit Kurt Wannemacher sen. verlor die Gemeinde einen ihrer angesehensten Mitbürger. Am 22.Dezember schied der 85-jährige Tischlermeister in Ruhe aus dem Leben. Er war ein wahrer Meister seines Faches und stellte sich und sein Werkstatt oft für die Kultur im Ort, besonders auch für den Theaterverein, wo er beim Bühnenaufbau und anderen Tätigkeiten fleißig und fachkundig mitwirkte. Kurt Wannemacher war ein Schöngeist der auch selber Bilder malte, der aber auch Gemütlichkeit liebte und manch schöne Stunde bei seinem Keller verbrachte. Im Rahmen seiner Tätigkeit beim Archiv Weikendorf beschäftigte er sich intensiv mit der Geschichte von Weikendorf. Gattin Gertrude und alle, die dem Verstorbenen nahestanden trauern um den beliebten Weikendorfer.