SCHLOSS HOF IM WINTER ERLEBEN bis 18. März 2022, täglich 10-16 Uhr.

Das weitläufige Areal lädt täglich zu einem Spaziergang im barocken Ambiente ein. Auch die entzückenden Tiere im Gutshof freuen sich über Besuch!

In der Orangerie wird man von einem mediterranen Flair empfangen, wo man den Duft von blühenden Orangen- und Zitronenbäumen mitten im Winter genießen kann. Bei einer Schlossführung durch die Ausstellung ist man „Auf den Spuren von Prinz Eugen und Maria Theresia“ unterwegs und erfährt dabei viel Wissenswertes über die damalige Zeit. Ein Kinder- und Familienprogramm bietet jeden Sonntag in der Wintersaison und in den Semesterferien gute Unterhaltung. Für tägliche kulinarische Genüsse sorgt das Restaurant „Zum weissen Pfau“. Ein Ausflugserlebnis für alle Sinne! Gratis Shuttle-Bus täglich von Bahnhof Marchegg nach Schloss Hof

Nähere Details zum Programm, Eintrittspreise und zum gratis Shuttlebus auf www.schlosshof.at



Schloss Hof

2294 Schloßhof 1

office@schlosshof.at

T: +43 (0)2285 20000