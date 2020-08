Beim „Langer-Frühschoppen“ im Gasthaus Wernhart-Langer gab's einen Überraschungsgast: der in Innsbruck lebende Romed Gasser präsentierte die Geschichte seines Großonkels und die Zeit seines Wirkens in Haringsee als Volksschullehrer und Gründungsmitglied des Musikvereins.

Josef Gasser wurde 1873 in Lienz/Osttirol geboren, war Volksschullehrer in Haringsee und gründete mit vier weiteren Musikern den Musikverein vor mittlerweile 126 Jahren. Von 1924 bis zu seinem Tode wirkte er als Chordirektor der Sängerknaben im Kloster Neustift bei Brixen. Kompositorisch widmete sich Josef Gasser vor allem der Chormusik. Seine Oper „Die Banditen“ sowie zahlreiche Kammermusiken findet noch heute große Beachtung.

Der heutige Musikverein unterhielt die Gäste mit böhmisch-mährischen Klängen und die Minimusikanten gaben eine Uraufführung des Walzers „Haringseer Schunkel“ zum Besten. Komponiert wurde dieses Stück von Martin Wambach.