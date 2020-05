BEZIRK GÄNSERNDORF. Oft reichen schon ein paar Striche, um die Unfallzahl an einem Hotspot deutlich zu senken. Von Bodenmarkierungen über Verkehrszeichen bis hin zu größeren Umbauten, rund 100 Gefahrenstellen entschärft der NÖ Straßendienst pro Jahr. Das ist auch notwendig, denn im vergangenen Jahr sind in Niederösterreich 101 Menschen bei Unfällen gestorben. Auch die aktuelle Jahresbilanz für unseren Bezirk öffnet die Augen: 390-mal hat es bei uns gekracht, 516 Menschen sind dabei verletzt worden, neun haben auf den Straßen des Bezirks ihr Leben verloren. Wir sehen uns Häufungspunkte an und zeigen, was zur Entschärfung getan wird.

Rundherum

Auch wenn das Fahren im Ringerl manches Mal nervig ist: An Kreuzungen, die Unfälle magisch anzuziehen scheinen, sind Kreisverkehre ein probates Mittel zur Reduktion dieser. So wächst die Kreisel-Zahl im Bezirk Gänserndorf beständig, die neuesten ihrer Art ist jener in Baumgarten, wo die B 49 auf die L 3005 trifft, und zwei weitere in Auersthal.

Überhaupt bescherte der vergangene Sommer den Gänserndorfern ein Baustellenlabyrinth, speziell rund um Raasdorf und Lassee wurde in allen Richtungen gebaut, Leopoldsdorf und Groß-Enzersdorf waren zwischenzeitlich nur für Ortskundige erreichbar, die Umfahrungen bereiteten den Autolenkern so manches Kopfzerbrechen.

Jährliche Erhebung

Saniert und damit entschärft wurde auch die L 11 zwischen Prottes und Ebenthal. Und für die kommenden Jahre sind weitere Maßnahmen geplant. Karl Löffler, Verkehrsreferent der Bezirkspolizei: "Wir erheben die Straßenzüge mit Unfallhäufung und besprechen, welche Bereiche dringend optimiert werden müssen. Manches Mal sind die Arbeiten aufwändig, wenn etwa Kreisverkehre errichtet werden, dann wieder genügen Leitwinkel und Markierungen zur Entschärfung."

Auch in der Bezirkshauptstadt selbst hat man im Vorjahr Kreuzungen sicherer gestaltet. Zwei neue Ampeln stehen jetzt bei der Kreuzung L 11/Umfahrungsstraße Nord - bei der Hoferfiliale - und an der Ausfahrt vom Busbahnhof an der B 220.