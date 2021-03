GROSS-ENZERSDORF. Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec gratulierte Daniel Blagojevic zu seiner neuen Wahlarztordination in der Schloßhofer Straße 2 in Groß-Enzersdorf. Mit der Eröffnung seiner Facharztpraxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten rundet Blagojevic somit das medizinische Leistungsangebot im Stadtl ab.

Er blickt auf jahrelange Erfahrung als Oberarzt der dermatologischen Abteilung des Univ. Klinikums St. Pölten zurück und ist seit 2013 ärztlicher Leiter des Allergieambulatoriums Rennweg. Somit umfasst sein Angebot neben der Tätigkeit als Hautarzt auch Allergien, ästhetische Bereiche der Dermatologie sowie hautchirurgische Eingriffe.

Hautkrebs-Prävention

Ein Schwerpunkt liegt auch in der Präventionsmedizin, demnach die jährliche Muttermalkontrolle zur Verhinderung von Hautkrebs angeboten wird. Durch die Neueröffnung der Ordination ist nun auch Psychotherapeut Mag. (FH) Christoph Kovacic vom alten Standort in Groß-Enzersdorf mit übersiedelt und bietet als Wahlpsychotherapeut aller Kassen nun seine Dienste ebenfalls dort an. Durch seine langjährige Berufserfahrung als niedergelassener Psychotherapeut, sowie auch im stationären und Rehabilitionssetting wird neben Psychotherapie auch Coaching, Beratung und psychische Gesundheitsförderung angeboten.

www.christophkovacic.com