Dass die Gänserndorfer ihren Wanderpokal nicht kamplos aufgeben würden war klar, aber dass die Single-Damen das Ruder herumreissen werden, damit hat niemand gerechnet.

GÄNSERNDORF. Es ist schon ein Kraftakt ein Zweitagesturnier in Zeiten wie diesen auf die Beine zu stellen, aber wie jedes Jahr ist es geglückt, wenn auch diesmal in etwas abgespeckter Form. Dennoch waren 28 Tanzsportklubs aus ganz Österreich vertreten und haben zwei Tage lang um den Wanderpokal getanzt. "Die Motivation dahinter ist", so Monika Soukup, Präsidentin des UTSS-Raiffeisenbank-Gänserndorf, "dass der Breitensportnachwuchs zum Zuge kommt und natürlich sollen auch pro Klub und Tänzer viele Aufstiegspunkte gesammelt werden". Eine Möglichkeit, die sich vergangenes Wochenende für alle Tänzer im Sportsaal der neuen Volksschule in Gänserndorf-Süd, geboten hat.

Tolle Leistungen

Das Seniorentanzpaar Christiane und Roman Reinberger holt in Standard und Latein je einmal die Silbermedaille. Das Jugendpaar Dora Magosi und Lukas Reinberger gewinnen die Goldene in Latein.

In den Single-Bewerben Standard und Latein erhalten Roswitha Maria Holy, Leonie Lastro und Amelie Schmidt Gold. Silber wurde an Marie Kaneider und Leonie Lastro verliehen. Bronze ging an Sophie Steineder und Marie Kaneider.

"Mit diesen Wertungen war klar, dass der Gänserndorf-Cup bei uns bleibt. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir den Pokal wieder gewonnen haben", sagt Monika Soukup, "aber ein Wanderpokal braucht Luftveränderung - es wäre an der Zeit, dass ihn auch mal ein anderer österreichischer Tanzsportklub mit heim nehmen kann".

Unter den 28 genannten Tanzsportklubs war ein weiterer Klub aus dem Bezirk, der Titan Deutsch-Wagram, mit seinem Nachwuchs am Parkett.

Jennifer und Nico Krammer bekommen die Bronzemedaille verliehen. Edita Hasani und Michael Kraft tanzten auf einen vierten Platz.