MARCHEGG. Es war einmal ... ein Wald, in dem die Störche lebten. Die March-Auen bei Marchegg haben wahrlich märchenhaftes Flair, sie sind aber nicht nur ein außergewöhnliches Produkt der Natur. Was so wild und urtümlich aussieht ist Menschen-gemacht. Zumindest teilweise.

1.120 Hektar beträgt die Fläche des WWF-Reservats bei Marchegg, durch Zufall stieß WWF International auf den Auwald im Bezirk Gänserndorf. Ende der 60er-Jahre besuchten dessen Vertreter den Neusiedler See im Burgenland, waren begeistert und fragten, ob es entlang des Eisernen Vorhangs wohl noch andere unberührte Flecken Natur gebe. Gab es. Nämlich in Marchegg, wo die Erbin von Fürst Palffy ohnehin eine forstwirtschaftlich genutzte Fläche verkaufen wollte. Und der WWF kaufte. Das war im Jahr 1970, damals begann man unter naturschutzfachlichen Rahmenbedingungen mit der wirtschaftlichen Nutzung der Au. Michael Stelzhammer, Mitarbeiter des WWF Österreich, führt durch das Reservat: "Bis in die Nuller-Jahre wurde die Fläche als Bio-Musterbetrieb geführt. Artenschutz durch menschlichen Eingriff in die Natur war die Prämisse." Zum Beispiel wurden Hybridpappeln geschlägert und standortgerechte Bäume aufgeforstet.

Seit 15 Jahren schlägt der WWF eine neue Richtung ein, Eingriffe in die Natur wurden drastisch reduziert, wenn auch nicht völlig eingestellt. So wurden Pferde einer alten Steppenrasse, Konik-Pferde, angesiedelt, sie beweiden die Auwiesen, was, so informiert Stelzhammer, zu immensem Artenzuwachs führt.

Krumm ist gut

Invasive Arten - also nicht heimische, die sich extrem stark ausbreiten und standorttypische Pflanzen verdrängen - müssen in Schach gehalten werden. Das sind in erster Linie Eschenahorn und die amerikanisch Esche. Zudem wurden etliche Kopfweiden gepflanzt, sie werden gepflegt, um ihre typische Kopfform zu erhalten. Die Waldnutzung funktioniert anders als im klassischen Nutzwald. "Unterholz wird für Brennholz verwendet und statt der für die Holzindustrie üblichen, hochwachsende gerade Bäume bleiben die krummen, hohlen Bäume stehen. Sie eignen sich hervorragend als Nistplätze", erklärt Stelzhammer.

37 Paare sind heuer da

Was das Reservat einzigartig macht, ist der "Storchenwald". 50 Horste thronen auf alten Bäumen, vorwiegend abgestorbenen Eichen. Doch die Zahl der Brutpaare ist in ganz Österreich rückläufig, auch in Marchegg, wenn auch hier in geringerem Ausmaß. 37 Horste sind heuer besetzt, weiß Stelzhammer. "Der Weißstorch hat hier ideale Nahrungsbedingungen, auch wegen der von den Pferden abgeweideten Wiesen. Warum immer weniger Störche aus Afrika zu uns kommen, weiß man nicht genau."

Zwei Gründe sind bekannt. Etliche Tiere werden auf ihrem Weg zu uns abgeschossen - in einigen Ländern wird auch Storchenfleisch gegessen- und die fehlenden March-Hochwässer mangels Schneeschmelze führen zum Rückgang des Nahrungsangebots. Entlang der March ist man kurz nach Beendigung der Begradigung mit Renaturierung beschäftigt. Uferbausteine werden entfernt, Altarme wieder an den Fluss angebunden, die Au wird wieder mit der March vernetzt, denn für viele Tierarten ist der dynamische Lebensraum mit Feucht- und Trockenperioden Lebensgrundlage.