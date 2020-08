Gänserndorf ist eine junge Stadt, die Stadterhebung erfolgte 1959. Tatsächlich begann ihre Geschichte aber am 10. Februar 1115 als „Genstribindorf“ erstmals in einer Urkunde erwähnt wurde. Erst mit dem Anschluss an die Nordbahn im Jahr 1838 entwickelte sich das Dorf zur Stadt, die Bahnstraße wurde zum Zentrum. Die Fotos aus den 30er-Jahren zeigen die Buchhandlung und Buchbinderei Ernst John – heute Buchhandlung Linke und das Arbeitsamt Marchfeld. Daneben ist die „Konsumgenossenschaft Wien“ zu sehen – verschmolzen zum heutigen Standort des Restaurant Krone.