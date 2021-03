Kann die Coronakrise dazu beitragen, dass wir bewusster und gesünder leben? Wir fragten im Bezirk nach.

BEZIRK GÄNSERNDORF. . Willkommen in der Realität: Wer hätte je gedacht, dass wir alle Masken tragen, wenn wir Bargeld abheben? Wer, dass wir trotz fortgeschrittenen Alters um 20 Uhr zuhause sein müssen? Und, dass unsere Wirtshäuser und Heurigen gesperrt haben? Was vor einem Jahr unvorstellbar war, ist heute Realität.

Im Rahmen der Schwerpunktausgabe Gesundheit in den Bezirksblättern beleuchten wir die Frage, ob wir durch die Pandemie „gesünder" geworden sind. Weil wir auf Ernährung, Bewegung und Psychohygiene achten.

Achten Sie seit der Coronakrise mehr auf Ihre Gesundheit?

Der Groß-Enzersdorfer Ögreissler Peter Comhaire kann einen positiven Trend feststellen: "Das Einkaufsverhalten hat sich geändert, die Leute greifen bewusst zu gesunden, regionalen Lebensmitteln." Vor allem in der ersten Hälfte des Coronajahres wurde viel selbst gekocht, mittlerweile hat sich die Begeisterung für aufwändiges Kochen abgeschwächt. "Nach so langer Zeit werden viele Kunden wieder bequemer und greifen vermehrt auf unsere Fertigprodukte im Glas zurück." Einen negativen Trend, was den Gesundheits-Aspekt betrifft, stellt Comhaire jedoch auch fest: "Die Leute kaufen mehr Alkohol."

Zu spät zum Arzt

Aus ärztlicher Sicht ist im vergangenen Jahr eine bedenkliche Entwicklung festzustellen. Der Lockdown und die Warnung der Regierung, persönliche Kontakte zu meiden haben für die Gesundheit der Bevölkerung nicht nur positive Auswirkungen.

Der Ärztliche Direktor und Standortleiter des Medizinischen Zentrums Gänserndorf, Christian Cebulla, informiert dazu: "Viele Menschen kommen mit schon sehr fortgeschrittenen schweren Erkrankungen ins Klinikum, da sie scheinbar aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 lange mit dem Arztbesuch zugewartet haben."

Tatsächlich gibt es auch positive Effekte durch die Krise. Rudolf Kratochwil aus Zwerndorf: "Nach dem Trubel vor Corona war es angenehm, dass ich mich meiner Familie, besonders mit meinem hochbegabten Sohn, und dem Tischtennissport widmen konnte." Das sei seiner Fitness und der Spielpraxis zugute gekommen und habe dem Familienleben gut getan. Durch den Lockdown sei viel Stress von ihm genommen worden.

Bewegung im Freien

Regina H. walkt seit einem Jahr täglich 15 Kilometer in den Donau-Auen. Zu der plötzlichen Erkenntnis, dass sie von einem Tag zum anderen mit Untätigkeit geschlagen war, blieb ihr nur, irgendeine Art von Sport zu treiben, um legal raus zu dürfen. "Das tägliche Nordic-Walken hat mir insgesamt bessere Blutwerte gebracht, die Bewegung an der frischen Luft tut meinem Allgemeinbefinden sehr gut."