MANNSDORF. Dieses Famlienunternehmen ist beständig und erfolgreich. Wer sonst kann das so sicher behaupten, wie Alfred Koller, seines Zeichens Chef des Autohauses Koller. Exakt 100 Jahre lang ist die Unternehmer-Geschichte der Mannsdorfer Familie. 1920 gründete Großvater Vinenz Koller eine Huf- und Wagenschmiede in Mannsdorf, ab 1951 führte sein Sohn Friedrich Koller den Betrieb als Werkstätte für landwirtchaftliche Maschinen fort.

Im Jahr 1984 übernahme Enkelsohn Alfred Koller das Unternehmen und entschloss sich bereits 1987 die Mazda-Vertretung zu übernehmen. Der erste Schauraum entstand schon in diesem Jahr und seitdem wurde laufend erweitert und modernisiert. 1993 erweiterte man sowohl den Schauraum als auch den Werkstattbereich, im Jahr 2000 nahm Koller eine Spenglerei in Betrieb, 2002 kam eine Waschstraße hinzu und dann wurde noch um zwei Aufbereitsungsplätze erweitert.

Dass Erfolg nicht nur von technischen Standards sondern in erster Linie vom Kundenservice, und damit von den top geschulten und motivierten Mitarbeitern von Autohaus Koller abhängig ist, bewies nicht zuletzt eine Anerkennung von Mazda. 2006 erhielt der Mannsdorfer Betrieb Platz 1 für "Höchste Kundenzufriedenheit".

Ford kommt dazu

Eine Auszeichnung, die anspornt, denn bereits ein Jahr später erfolgte der Spatenstich für den bisher größten Um- und Ausbau: Ein neuer Gebrauchtwagenplatz entstand. Und im Jahr 2012 wagte Autohaus Koller den Sprung Richtung neue Automarke und erweiterte seine Vertretung um jene für Ford. In diesem Jahr wurde auch das neue Logo, der frech lächelnde "Kolli" entworfen. 2015 kam der nächste Preis: der 2. Platz "Dealer Excellence Award" von Mazda. Kurze Zeit später entschloss man sich zur regionalen Erweiterung durch eine Kooperation mit Autohaus Gredinger in Gols/Burgenland.

Der - vorläufig - letzte Streich in der Modernisierungsgeschichte des Unternehmens ist schließlich der Bau der Aufbereitungshalle und der Waschbox, die heuer im Jubiläumsjahr eröffnet wurde.