MANNSDORF. Die Firmengeschichte von Mazda Koller zeigt, Stillstand ist ihre Sache nicht. Dementsprechend wird mit Jahrzehnten mit Feuereifer an moderner Infrastruktur gearbeitet und auch dieses Jahr bietet das Mannsdorfer Autohaus seinen Kunden höchste Qualität im Service aber auch im technischen Bereich.

2019 fand der Spatenstich statt, heuer wurde eröffnet. Mazda Koller bietet nun seinen Kundn eine neue Aufbereitungshalle, eine neue Waschbox und ein erweiterte Reifendepot. "Mit unserem erweiterten Angebot ist es uns nun möglich, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten", teilt Firmenchef Alfred Koller, Unternehmer in dritter Generation, mit.

Zudem investierte der Betrieb in die Infrastruktur für seine nunmehr 35 Mitarbeiter und errichtete neue Sozialräume für die Mannschaft.