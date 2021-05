UNTERSIEBENBRUNN/NÖ. FPÖ Verkehrssprecher Dieter Dorner ist sauer: „Nach den Autofahrern geht es den Öffi-Nutzern an den Kragen. Mit der massiven Preiserhöhung greift der Verkehrsverbund Ostregion noch tiefer in die Taschen von Hunderttausenden Niederösterreichern, Pendlern und Familien.

Der Verbund (VOR) gab gestern, Dienstag die Preiserhöhung bekannt. Für „besonders frech“ hält Dorner die Preissteigerung von 12,9 Prozent beim Top-Jugendticket. „Damit trifft der VOR alle Schüler, Jugendliche und Lehrlinge, die auf Öffis angewiesen sind." 2012 hatte das Jugendticket noch 60 Euro gekostet, in Zukunft sind es 79 Euro. Die FPÖ NÖ fordert für die nächsten Jahre gleichbleibende Preise. „Zumindest solange, bis die Auswirkungen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Maßnahmen überstanden sind“, so Dorner.

Jetzt sei die Zeit für massive Investitionen in den Ausbau der Schieneninfrastruktur, um die Wirtschaft anzukurbeln, Arbeit zu schaffen und vor allem, um für Pendler ein leistungsstarkes Angebot sicherzustellen, meint der Freiheitliche.

Dass die Tickets im VOR bereits jetzt einen „saftigen Preis“ haben, zeigen die Kosten für eine Jahreskarte von Gmünd nach Wien Hauptbahnhof. Für diese Strecke zahlt ein Berufspendler satte 2.302 Euro! „Das sind genau jene Pendler, die auf das vielfach angekündigte 1-2-3-Ticket warten und so wie es aussieht, noch lange warten werden“, fordert Dorner mehr Tempo bei der Umsetzung des Klimatickets.