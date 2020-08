BEZIRK. Die Grüne Landessprecherin Helga Krismer kritsiert das Demokratieverständnis der ÖVP.

Wahlkampfplakate mit Bekenntnis zur Schnellstraße, Pro-S8-Werbeinfos in Gemeindezeitungen, Pro-S8 Flyer und Unterschriftenlisten liegen in den Gemeindestuben ärgern sie. „Doch wo bleiben die GegnerInnen der S8? Deren Informationen und Materialien wurden von den örtlichen Bürgermeistern einfach nicht genehmigt. Anscheinend will man die Bürgern im Bezirk nur einseitig informieren und die Stimmung entsprechend für eine Schnellstraße erzeugen", meint die Grüne. Umfahrungen der Marchfelder Orte seien die einzig richtige Möglichkeit zur Entlastung der Orte.