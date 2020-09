DEUTSCH-WAGRAM. Gemeinderat Matthias Hittinger wurde einstimmig zum neuen Stadtparteiobmann der FPÖ Deutsch-Wagram gewählt. Sein Stellvertreter ist Richard Schönberg. Als Kassier fungiert Gabriele Benes und als Schriftführer Karl Benes.

FPÖ-Bezirksparteiobmann LA Dieter Dorner: „Der neuer Vorstand in Deutsch-Wagram ist hervorragend aufgestellt. Das kompetente und sympathische Team rund um Sicherheitsgemeinderat Matthias Hittinger konnte in den vergangenen Wochen bereits einige neue Mitglieder und Unterstützer für die Ortsgruppe gewinnen. Ich bin überzeugt, dass die neu aufgestellte FPÖ Stadtpartei in Zukunft noch effizienter und konstruktiver für die Deutsch-Wagramer Bürger arbeiten wird."