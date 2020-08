DEUTSCH-WAGRAM. Die Grüne Landessprecherin Helga Krismer und Weinviertler Vertreter der Grünen besuchten das Kompetenzzentrum für Bewässerung in Deutsch-Wagram.

In Österreich wird um ein Drittel mehr bewässert als vor zehn Jahren. Krismer:„Während der Pandemie darf man den Klimaschutz nicht vergessen. Bewässerung wird DAS Thema in Niederösterreich werden. Unser Bundesland befindet sich inmitten der Klimakrise, Wassermangel hat gravierende Auswirkungen auf die Produktion von Lebensmitteln."

Trockenheit brächte die landwirtschaftlichen Betriebe in Niederösterreich in Bedrängnis. Daher leiste ein Kompetenzzentrum einen wesentlichen wissenschaftlichen Beitrag um Lebensmittelsicherheit. "Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Ursachen der Klimakrise wie massive Bodenversiegelung und Verkehrsbelastung in den Griff bekommen“, sagtt Helga Krismer ab.