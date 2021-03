GÄNSERNDORF. Sarah Velasquez Klasz und Patrik Kriz wurden als neue Bezirkskoordinatoren bestellt. Landesvorsitzender Christoph Müller freut sich über den Zuwachs von neun neuen in Niederösterreich. „Wir wollen vor Ort präsenter sein und junge Menschen im gesamten Bezirk ansprechen“, so Müller. Der 18-jährige Križ ist seit 2019 JUNOS-Mitglied und engagiert sich, sowie auch Sarah Velasquez Klasz, auch im Team der NEOS Gänserndorf. „Der Bezirk Gänserndorf hat viel Potential, genauso wie er alt ist, ist er auch jung, daher sehen wir JUNOS große Chancen, hier weiter zu wachsen.“

Ebenfalls soll die Zusammenarbeit mit den jeweiligen NEOS-Teams im Bezirk forciert werden „Die Bezirkskoordinatoren sollen generationen- und gemeindeübergreifend arbeiten und eine Schnittstelle sein, um verschiedene Sichtweisen einzubringen, damit wir die Probleme der kommenden Generationen in Niederösterreich langfristig und konstruktiv angehen zu können“, ist Müller überzeugt.