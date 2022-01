OBERSIEBENBRUNN. Die Gemeinderatswahl in Obersiebenbrunn steht nun unmittelbar vor der Tür. Die Bezirksblätter machten sich ein Bild über Stimmung und Erwartungen der Spitzenkandidaten der fünf antretenden Parteien.

Der zurückgetretene Bürgermeister Herbert Porsch, SPÖ, erwartet sich einen Stimmen- und Mandatszuwachs. „Wir haben eine ordentliche, ruhige und erfolgreiche Arbeit in den vergangenen dreieinhalb Jahren geleistet. Den Stillstand in den letzten Monaten haben die Bürgerlisten in den Gemeinderat gebracht“, ärgert er sich. Ein Tipp zum Wahlausgang sei schwierig, es werde einfach nur das Ergebnis abgewartet. Auch über Koalitionsmöglichkeiten will Porsch nicht spekulieren. Sein vorrangiges Ziel ist eine gemeinsame Arbeit mit alle Fraktionen zum Wohle der Marktgemeinde.

Seehofer will weiter arbeiten

Geschmack an der Führung der Gemeinde hat Walter Seehofer, der Vizebürgermeister, der die Geschicke des Ortes in der Zwischenzeit leitet, gefunden. „Ich möchte Wahlsieger werden, den Mandatsstand erhöhen und daraufhin das Bürgermeisteramt antreten um für die Gemeinde weiterzuarbeiten, wie ich das in den letzten Monaten vor der Wahl tat“, wünscht er sich. Koalitionsgespräche will er mit allen führen, derzeit hat er keine Prioritäten. Eine Wahlprognose möchte er nicht abgeben, weil durch Corona die Kontaktmöglichkeiten mit der Bevölkerung sehr eingeschränkt sind.

Breite Mehrheit

Rudolf Grill von der Liste GO7 erwartet sich mehr Zustimmung um eine breite Mehrheit im Gemeinderat ohne SPÖ zu erreichen. „Wir werden in jedem Fall den Willen der Bevölkerung respektieren“, stellt er fest. Ziel ist es jedenfalls, den Bürgermeister zu stellen. Der Wunsch nach Veränderung sei in der Bevölkerung nicht zu überhören. „Erfreulich ist, dass unsere Botschaft nach Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Geradlinigkeit, Ruhe und Beständigkeit sich nun auch in den Programmen der anderen Parteien widerspiegelt“, freut sich Grill.

„Ich erwarte mir Stabilität und dass die Wähler uns die Chance geben, nach dem Chaos, das hauptsächlich die SPÖ herbeigeführt hat, hier Änderungen herbeizuführen“, erklärt Heinrich Brandstetter von der Bürgerliste LOS. Sein persönliches Wahlziel ist, die Bürgerlisten so weit zu stärken, dass mit zehn Mandaten eine Mehrheit erreicht wird.

Ingo Landegger von der FPÖ erwartet sich, dass die Wähler nachzudenken beginnen über die negativen Dinge, die, so Landegger, "In der Gemeinde passiert sind." Er führt weiter aus: "Darauf haben wir in unserer Wahlwerbung hingewiesen." Die FPÖ sei für alle Koalitions(Zusammenarbeits)-Varianten offen. "Mein Ziel ist, im Hintergrund meine Anregungen weiterzugeben und persönlich mitzuarbeiten", meint Landegger abschließend.