OBERSIEBENBRUNN. Nichts geht mehr in Obersiebenbrunn. Die Fehde zwischen der SPÖ-ÖVP-Koalition und der Opposition, den beiden Bürgerlisten LOS und GO7 dauert an, die Budgetsitzung ist zum dritten Mal geplatzt. Solange das Budget 2021 nicht beschlossen werden kann, muss die Gemeindeführung mit den Budgetposten des Vorjahres auskommen. "Ein enormer Schaden für die Gemeinde, wir haben ein EVN-Guthaben über 4.000 Euro verloren, wir können weder die Bauplätze für die Jugend noch die Volksschulsanierung beschließen", teilt SPÖ-Ortsparteiobmann Michael Mann mit.

Das Budget war von der Opposition plus der Stimme des ÖVP-Mandatars Rudolf Greul abgelehnt worden, zur den beiden weiteren anberaumten Sitzungsterminen erschienen die Bürgerlisten-Mandatare nicht. Die weiteren Schritte werden nun mit dem Land NÖ akkordiert, teilt Mann mit. Nächste Woche will man erneut zur Sitzung einladen.

Als letzte Möglichkeit entscheidet die Aufsichtsbehörde - wenn der Gemeinderat keine Beschlüsse mehr fassen kann - über eine Neuwahl, ein Schritt, der von den Regierungsparteien abgelehnt und von der Opposition gleichermaßen begrüßt würde.