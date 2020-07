BEZIRK. Mit 444.000 Seniorinnen und Senioren ist Niederösterreich das Land der Generationen. „Fast ein Viertel unserer Gesellschaft ist 60 Jahre oder älter, Tendenz steigend, denn Studien ergeben, dass wir immer älter werden. Ziel der niederösterreichischen Generationenpolitik ist es, die Lebensqualität aller Generationen in Niederösterreich stetig zu verbessern. Dazu ist es notwendig entsprechende Maßnahmen und Akzente dort zu setzen, wo im Wandel der Zeit neue Herausforderungen entstehen“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Das Programm des Seniorenbunds

„Alleine im Bezirk Gänserndorf leben 26.678 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die 60 Jahre oder älter sind. Für die Seniorinnen und Senioren im Bezirk gibt es zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen bei denen sie sich engagieren oder einfach mitmachen können. So bietet der NÖ Seniorenbund in seinen vielen Ortsgruppen ein attraktives Programm, an dem insgesamt 30.000 Personen teilnehmen.

Wirtschaftsfaktor Senioren

"Die Seniorinnen und Senioren sind ein ungemein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Viele Wirtschaftszweige brauchen uns. Ich habe mir die Mühe gemacht auszurechnen, was alleine unsere fast 69.000 Mitglieder in NÖ im Jahr in den Kreislauf der Wirtschaft pumpen:

1 Million Euro mit Tagesfahrten, 2 Millionen Euro mit Mehrtagesfahrten, 2 Millionen Euro mit Landesreisen, 5 Millionen bei Veranstaltungen (Eintritt, Konsumation usw.) und 15 Millionen Euro an Leistungen für unsere Kinder und Enkelkinder (laut einer sozialwissenschaftlichen Studie). Macht zusammen 25 Millionen Euro", so der Landesobmann Präsident a.D. Herbert Nowohradsky.