LEOPOLDSDORF. Für die Leopoldsdorfer Eltern bedeutet das Projekt spürbare finanzielle Entlastung. Der Verein „Ich schaff das" bot in den Sommerferien Gratis-Nachhilfe in einigen Gemeinden, darunter in Leopoldsdorf, an. Vereinsvorsitzende, LA Elvira Schmidt: „Die SPÖ unterstützte den Verein und organisiert in 15 Gemeinden in einwöchigen Fratis-Kursen Nachhilfe in Mathematik und Englisch.“ Das Angebot richtet sich an alle niederösterreichischen Schüler zwischen sieben und 14 Jahren. Unterrichtet werden die Teilnehmer durch ausgebildete Lehrkräfte, wie auch durch sich in Ausbildung befindliche Junglehrer.

Nationalratsabgeordnete Sonja Hammerschmid ist sich sicher: „Wir können nur Chancengleichheit in der Ausbildung unserer Kinder erreichen, wenn die Unterstützungsmöglichkeiten nicht vom Inhalt der Geldbörsen der Eltern abhängen!“

Wie geht es weiter?

Wie es in Sachen Nachhilfe in Leopoldsdorf nach dieser Lernwoche weitergehen wird, dazu plant Helena Frages-Vidovic, geschäftsführende SPÖ-Gemeinderätin für Bildung, mit ihrer Kollegin SPÖ-Jugendgemeinderätin Karin Hammerschmid, weiterführende Projekte: „Uns ist wichtig, dass wir auch während der Schulzeit Nachhilfe gratis anbieten können. Besonders in der Corona-Krise, als Kinder zu Hause unterrichtet wurden, wurden viele Bildungsungleichheiten aufgezeigt“, meinen die beiden Gemeinderätinnen unisono.

Förderwürdig

Dieses Nachhilfeangebot, wie es in Leopoldsdorf im Marchfelde realisiert wurde, wird in weiteren sieben NÖ Gemeinden angeboten. Das Land NÖ beteiligt sich an diesem Projekt mit 10.000 Euro. Das Ziel ist nach wie vor ein Modell, das auf ganz Niederösterreich ausgeweitet wird. Mit nur 85.000 Euro könnte das Projekt in jedem Bezirk – niederösterreichweit – realisiert werden. Schmidt, selbst Pädagogin und Direktorin der NMS in Hirtenberg, meint abschließend: „Die Summe ist ein Klacks, wenn man bedenkt, mit welchen Förderungen so manche Vereine oder Kulturprojekte subventioniert werden.“