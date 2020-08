BEZIRK. Das Hilfspaket des Bundes, die Gemeindemilliarde bringt bis zu 10 914.925 Millionen Euro an Unterstützung in den Bezirk Gänserndorf. " Über 179 Millionen Euro entlasten die heimische Wirtschaft", teilen Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner und Landtagsabgeordneter René Lobner mit.

Insgesamt umfasst das Gemeindepaket des Bundes eine Milliarde Euro , damit werden Gemeinden und Städte unterstützt, damit bereits laufende aber auch zukünftige Investitionen möglich sind . "Diese Investitionen schaffen Wertschöpfung und Arbeitsplätze und leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Wirtschaft“, die beiden ÖVP-Politiker.

Gefördert werden begonnene Investitionen bis zu 50 % für den Zeitraum vom 1. Juni 2020 bis zum 31. Dezember 2021. Durch eine entsprechende Erweiterung der Zweckbindung soll es nunmehr Bundeszuschüsse nicht nur für Bauprojekte, sondern auch generell für Ersatzinvestitionen und Sanierungen geben. Zuschüsse sollen überdies auch in die Attraktivierung von Ortskernen, in Schulen, Kindergärten, Senioreneinrichtungen und in klimaschutzrelevante Investitionen wie etwa den öffentlichen Verkehr fließen.